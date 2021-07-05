Про це розповів Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони, у Росії зараз дуже непроста ситуація.

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Путін вже роздратований

Данілов зауважив, що Кремль наразі перебуває на перехідному етапі влади. Восени в Росії мають відбутися вибори до Державної думи, тому там є певна напруга.

Якщо ви дивилися останню "пряму лінію" Путіна з російським народом, то можу сказати – це найгірше, що я бачив за останні часи від нього,

– наголосив секретар РНБО.

Російський президент вже роздратований. Зокрема, це стосується заяви Путіна про те, що росіяни й українці – один народ.

Довідка. Володимир Путін 30 червня вкотре відзначився антиукраїнською заявою. Він наголосив, що не бачить різниці між українцями та росіянами, тому Кремль не вніс Україну до списку "недружніх держав".

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Зверніть увагу! Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Випуск можна буде переглянути також в ютубі.

"Пряма лінія" з Путіним: що відомо