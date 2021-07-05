Про це розповів Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони, у Росії зараз дуже непроста ситуація.
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Путін вже роздратований
Данілов зауважив, що Кремль наразі перебуває на перехідному етапі влади. Восени в Росії мають відбутися вибори до Державної думи, тому там є певна напруга.
Якщо ви дивилися останню "пряму лінію" Путіна з російським народом, то можу сказати – це найгірше, що я бачив за останні часи від нього,
– наголосив секретар РНБО.
Російський президент вже роздратований. Зокрема, це стосується заяви Путіна про те, що росіяни й українці – один народ.
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"Пряма лінія" з Путіним: що відомо
- Володимир Путін провів "пряму лінію" з російським народом 30 червня. Вона тривала близько 4 годин.
- Під час цього очільник Кремля заявив, що Україною "керують ззовні" інші країни. Мовиться про США і частково про Німеччину та Францію. Саме тому він не бачить сенсу у зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Путіна також турбує те, що територію України освоюють іноземні військові. Він назвав це "фундаментальною річчю".