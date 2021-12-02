Хватит ли каждому вакцинированному по тысяче гривен

Уже с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен. Важно, что срок использования этой суммы ограничен. Людей призывали не медлить.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, денег хватит всем.

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"Государство аккумулирует столько средств, сколько необходимо для программы. Поэтому не медлите, вакцинируйтесь и генерируйте сертификат", – заверил министр.

После получения денег гражданин сможет воспользоваться ими в течение 4 месяцев.

В случае, если их не используют – сумма вернется государству,

– добавил Ткаченко.

Кто может получить выплату

Все совершеннолетние граждане, получившие 2 прививки. Подтверждением является зеленый сертификат в действии.

После верификации украинцы смогут получить средства на бесплатные банковские карты. У кого Дии нет – тоже получат деньги, но впоследствии,

– заметил Ткаченко.

Рассчитаться средствами можно будет в определенных предприятиях. Точный перечень услуг еще формируется, однако среди планов:

приобретение книг;

посещение музеев и кинотеатров;

билеты на путешествия и прочее.

Вывести деньги на другую карту или другие услуги – невозможно.

Программа стартует уже 19 декабря и продлится в течение следующего года. Второй этап запланирован к реализации в третьем квартале 2022 года.

Ткаченко о тысяче для вакцинированных: смотрите видео

Вакцинация в Украине: коротко

Две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев.

Всего в Украине по состоянию на 2 декабря сделали почти 25 миллионов прививок от коронавируса.

Сравнение вакцин против коронавируса / Инфографика 24 канала