Хватит на несколько тысячелетий: в Одесской области предлагают замену "Артемсоли" из-за дефицита

Из-за боевых действий в Украине возник дефицит соли. Ведь основной поставщик "Артемсоль" расположен на линии фронта – в Соледаре Донецкой области.

В Одесской области уже предлагают варианты выхода из этой сложной ситуации, чтобы украинцы были обеспечены солью и чтобы не поднимались цены. Советуют приступить к разработке других альтернативных месторождений.

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Соли из Одесщины хватит на несколько тысячелетий

В Одесской области есть одно из самых больших месторождений – Измаильское. Он расположен на юге региона, между озерами Катлабух и Китай. Его называют почти неисчерпаемым. А ведь запасы оценивают в 4 миллиарда тонн. Этого Украине хватит на несколько тысячелетий.

По словам профессора кафедры общей геологии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимира Кадурина, именно сейчас пора разрабатывать Измаильское месторождение.

Оно вполне может заменить Артемовское и Славянское. Если ситуация в районе Соледара будет продолжительное время оставаться такой же, то нужно разрабатывать Измаильское.

– рассказал ученый.

При этом он предупредил заранее возможные трудности в работе. Ведь глубина залегания каменной соли там более ста метров. Придется копать глубокие шахты. Кадурин успокоил, что это известная практика.

Соль для Одесщины

По словам ученого, дефицит соли только для Одессы можно покрыть, восстановив добычу на Куяльницком лимане. Его остановили в 1931 году.

"Метод очень простой. Там есть лагуна, созданная еще в XVII веке, туда запускается рапа - соленая вода Куяльника. Лагуна перекрывается и через некоторое время солнце выпаривает воду. Правда, таким образом соль можно получать только летом", - пояснил Кадурин.

В Одесской области есть и другие лиманы, где в древности добывали соль. Речь идет о бессарабских. О них напомнил заведующий научно-исследовательским отделом национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Соль активно стали добывать на лимане Бурнас и впоследствии появилось село Тузлы. Оно и получило свое название от тюркского слова "туз" – соль. Для руководства соляными промыслами создали контору соляного управления", – сказал Русев.

Что известно о дефиците соли в Украине

В последние несколько дней соль почти исчезла с полок магазинов в Украине. Если же она все-таки появляется, то продукт продают по высокой цене . 90% соли в Украине добывалось Государственным предприятием "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов производитель еще месяц назад прекратил свою работу до момента, когда в регионе станет безопасно.

Теперь в Украине осталась фактически единственная солеварня в Дрогобыче Львовской области. Она увеличила свои мощности. Теперь предприятие ожидает получать до 53 – 55 тонн соли, а раньше это было 31 – 32 тонны. Завод планирует увеличить производство соли на 20 тонн в месяц. Но отмечается, что этого объема не хватит даже Львовской области. Некоторые крупные сети магазинов договорились о поставках из-за границы.

Но у врага также проблемы с солью и заработками и продуктами в целом. В России фиксируют рекордный за 16 лет рост цен на соль. По сравнению с мартом 2021 стоимость одного килограмма соли в российских магазинах в марте 2022-го выросла в среднем на 23%.

Прогноз эксперта по дефициту соли: смотрите видео