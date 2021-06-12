Хватит нас учить, посмотрите на себя, – Ткаченко о заявлениях российских властей

Александр Ткаченко ответил на заявления Кремля относительно Украины. Глава Минкульта сказал российским властям, что "хватит нас учить".

Он призвал Россию посмотреть на себя и проанализировать ситуацию в стране. В том числе и о нарушении свободы слова и прав человека.

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Ткаченко ответил на упреки Москвы

Александр Ткаченко заявил, что россияне на государственном уровне не останавливаются в своих попытках поучить украинцев. Он перечислил несколько случаев, когда Кремль вмешивается в дела Украины:

то Путин рассуждает, что нам не надо в НАТО, а умные только якобы 50% украинцев, которые по его статистике, не хотят в НАТО,

то предполагает, что с территории Украины ракеты долетят быстрее, чем с территории Прибалтики или других восточноевропейских стран, якобы там ракеты медленнее;

то кремлевское МИД начинает рассказывать, в какой форме выступать сборной Украины.

Хватит нас учить. Лучше посмотрите, что у себя. Вы закрываете журналистов, закрываете издания, называя их иноагентами, арестовываете людей, сажаете, травите и убиваете их. Не надо нас учить!

– написал глава Минкульта.

Он также вспомнил, что завтра у сборной Украины первый матч.

"Болеем за них. Героям слава!" – подытожил Александр Ткаченко.