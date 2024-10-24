Автомобиль за два с половиной миллиона: полиция приобрела Hyundai Staria со Старлинком

В этом году полиция получит специализированный полноприводный автомобиль с пакетом активной безопасности Hyundai Smart Sense. Комплектация будет включать пакет опций Nappa и специализированное оборудование.

17 октября полиция заказала автомобиль у компании "Хюндай Мотор Подолье" стоимостью более 2 миллионов гривен. Об этом сообщают Наши деньги.

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Что будет входить в комплектацию автомобиля

В этом году должна состояться поставка специализированного легкового автомобиля на базе минивэна Hyundai Staria в самой высокой комплектации Top с расширенным пакетом активной безопасности и дополнительным пакетом опций Nappa в черном цвете "abyss black".

Автомобиль 2024 года выпуска будет иметь шторки, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, различные системы безопасности, систему кругового обзора, климат-контроль и другие удобства.

Также в автомобиле будет спецоборудование, в частности сигнально-громкоговорящее устройство, четыре светодиодные фары-стробоскопы и система спутниковой связи с интернет-связью Starlink.

Цена автомобиля вместе с пакетом Nappa, не учитывая специализированное оборудование, составляет около 2,57 миллиона гривен. Фирма получила заказ без конкуренции, ведь на открытые торги больше никто не пришел.