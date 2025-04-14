Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского CBS News.

Смотрите также С убийцами не надо вести бизнес: главные тезисы из интервью Зеленского для CBS

Что думает Зеленский о войне и мире в Украине

Гарант подчеркнул: много раз говорил Трампу, что Путину нельзя доверять. Перемирие не работает именно из-за Путина, который не хочет прекращать войну и не хочет видеть Украину независимой. Хозяин Кремля хочет полностью уничтожить суверенитет Украины и самих украинцев. Но ему не хватает сил – он захватил только около 20% территории Украины.

Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все. И это понятная ситуация на сегодня. И поэтому дипломатически эта война закончится,

– сказал президент.

Путин стремится возродить Российскую империю и вернуть себе территории, которые сейчас входят в НАТО. Поэтому, по мнению Зеленского, возможна новая мировая война.

Для Украины справедливый мир означает, что Киев не теряет суверенитет и независимость.

"Мы, несмотря ни на что, вернем то, что принадлежит нам, потому что мы никогда этого не теряли – россияне забрали это у нас, на временно оккупированных территориях. Мы не признаем российскими те территории, которые россияне временно оккупировали. Мы их вернем. Когда и как, я не могу сказать", – высказался Зеленский.

Он подчеркнул: вернуть жизни погибших не удастся. Поэтому убийцы должны заплатить за преступления.