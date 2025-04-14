Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського CBS News.

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Що думає Зеленський про війну та мир в Україні

Гарант наголосив: багато разів говорив Трампу, що Путіну не можна довіряти. Перемир'я не працює саме через Путіна, який не хоче припиняти війну і не хоче бачити Україну незалежною. Господар Кремля хоче повністю знищити суверенітет України та самих українців. Але йому бракує сил – він захопив тільки близько 20% території України.

Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться,

– сказав президент.

Путін прагне відродити Російську імперію та повернути собі території, які зараз входять у НАТО. Тож, на думку Зеленського, можлива нова світова війна.

Для України справедливий мир означає, що Київ не втрачає суверенітет і незалежність.

"Ми, незважаючи ні на що, повернемо те, що належить нам, тому що ми ніколи цього не втрачали – росіяни забрали це у нас, на тимчасово окупованих територіях. Ми не визнаємо російськими ті території, які росіяни тимчасово окупували. Ми їх повернемо. Коли та як, я не можу сказати", – висловився Зеленський.

Він підкреслив: повернути життя загиблих не вдасться. Тож убивці мають заплатити за злочини.