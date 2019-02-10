И снова стена: у Трампа заговорили о новом "шатдауне"

Возможность прекращения финансирования правительства вновь грозит США. Причина такая же – споры в Конгрессе из-за возведения стены на границе с Мексикой.

Чтобы избежать этого, демократы и республиканцы должны договориться о финансировании обещания Трампа, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Мик Малвени в интервью телеканалу NBC News.

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Так, он не исключил возможность нового "шатдаун". Политик подчеркнул, что для того, чтобы полностью избежать этой угрозы, нужно выделить $ 5,7 млрд на строительство новой стены на границе с Мексикой. Этого и требует президент Трамп.

Малвени отметил, что демократы соглашаются выделить только $ 800 млн на пограничную безопасность. Вместе с тем он допустил, что "наиболее вероятным результатом" станет соглашение законодателей в Конгрессе, достаточное для того, чтобы президент подписал его.

Еще одной остановки работы правительства не отрицает и сам президент США Дональд Трамп. Он сомневается, что Конгресс в результате сможет предложить любое жизнеспособное соглашение о выделении денег на строительство барьера, которое он смог бы принять.

Шатдаун – что это такое?Это совсем не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем 2013 году, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.