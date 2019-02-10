І знову стіна: у Трампа заговорили про новий "шатдаун"

Можливість припинення фінансування уряду знову загрожує США. Причина така ж – суперечки у Конгресі через зведення стіни на кордоні з Мексикою.

Аби уникнути цього, демократи і республіканці повинні домовитисьпро фінансування обіцянки Трампа, заявив у неділю глава апарату Білого дому Мік Малвені в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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Так, він не заперечив можливість нового "шатдауну". Політик наголосив, що для того, щоб повністю уникнути цієї загрози, потрібно виділити $5,7 млрд на будівництво нової стіни на кордоні з Мексикою. Цього і вимагає президент Трамп.

Малвені зазначив, що демократи погоджуються виділити лише $800 млн на прикордонну безпеку. Водночас, він допустив, що "найбільш імовірним результатом" стане угода законодавців у Конгресі, достатня для того, щоб президент підписав її.

Ще однієї зупинки роботи уряду не заперечує і сам президент США Дональд Трамп. Він сумнівається, що Конгрес в результаті зможе запропонувати будь-яку життєздатну угоду щодо виділення грошей на будівництво бар'єру, яку він зміг би прийняти.

Шатдаун – що це таке?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.