Макрон подхватил "эстафетную палочку": почему во Франции предложили Иран в качестве посредника в войне

Эммануэль Макрон предложил Ирану стать посредником в переговорах между Украиной и россией. Такая идея президента Франции является продолжением американской инициативы по налаживанию сотрудничества с Тегераном.

Об этом 24 каналу рассказал политик и журналист из Франции Андрей Шкиль. По его словам, Иран и Венесуэла – две подсанкционные страны, обладающие большими запасами нефти.

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"Поддержка американской инициативы"

Как пояснил Шкиль, США пытаются наладить определенные отношения с этими странами. В частности, в Венесуэлу ездила американская делегация, и Вашингтон рассчитывает на то, что удастся достичь определенных договоренностей.

Об Иране речь не шла, но такая работа тоже велась. Поэтому Макрон подхватил "эстафетную палочку" в этом вопросе. Его предложение – это поддержка американской инициативы. Это такой прием мяча, который был направлен с американской стороны поля,

– отметил журналист.

Что предлагает Макрон

Как рассказал политик, по идее Макрона, в случае посредничества Ирана в переговорах между Украиной и россией европейский рынок может быть открыт для иранской нефти.

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При этом Франция выступит гарантом того, что попавшая в Европу нефть из Ирана будет обменена не на деньги, а на товары первой необходимости.

По словам Шкиля, подобные договоренности работали в прошлом, когда Тегеран находился под еще более жесткими санкциями.

"Позиция Франции будет абсолютно объективна"

Он отметил, что Париж не является заинтересованной стороной в этом вопросе, ведь не требует не только нефти, а вообще никаких энергоносителей. А то небольшой дефицит газа, возникший из-за шантажа со стороны россии, Макрон ликвидировал благодаря алжирскому газу.

Инициатива Макрона вполне нормальна, потому что позиция Франции здесь будет абсолютно объективной,

– сказал журналист.

Шкиль добавил, что только две европейские страны полностью независимы от российских энергоносителей – Франция и Испания. Однако в Мадриде нет больших политических амбиций. Парижу важно проявить себя на мировой политической арене, поэтому Макрон берет на себя роль посредника в решении неотложных вопросов.

Андрей Шкиль рассказал о настроениях во французском обществе: смотрите видео

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