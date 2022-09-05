Про це 24 каналу розповів політик та журналіст із Франції Андрій Шкіль. За його словами, Іран та Венесуела – дві підсанкційні країни, які мають великі запаси нафти.

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"Підтримка американської ініціативи"

Як пояснив Шкіль, Сполучені Штати Америки намагаються налагодити певні відносини з цими країнами. Зокрема, у Венесуелу їздила американська делегація, і Вашингтон розраховує на те, що вдасться досягнути певних домовленостей.

Про Іран не йшлося, але така робота теж велася. Тому Макрон підхопив "естафетну паличку" у цьому питанні. Його пропозиція – це підтримка американської ініціативи. Це такий прийом м'яча, який був направлений з американської сторони поля,

– зазначив журналіст.

Що пропонує Макрон

Як розповів політик, за ідеєю Макрона, у випадку посередництва Ірану у переговорах між Україною та росією європейський ринок може бути відкритий для іранської нафти.

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При цьому Франція виступить гарантом того, що нафта з Ірану, яка потрапить до Європи, буде обміняна не на гроші, а на товари першої необхідності.

За словами Шкіля, схожі домовленості працювали у минулому, коли Тегеран перебував під ще жорсткішими санкціями.

"Позиція Франції буде абсолютно об'єктивною"

Він зазначив, що Париж не є зацікавленою стороною у цьому питанні, адже не потребує не лише нафти, а взагалі жодних енергоносіїв. А то невеликий дефіцит газу, який виник через шантаж з боку росії, Макрон ліквідував завдяки алжирському газу.

Ініціатива Макрона цілком нормальна, тому що позиція Франції тут буде абсолютно об'єктивною,

– сказав журналіст.

Шкіль додав, що лише 2 європейські країни повністю незалежні від російських енергоносіїв – Франція та Іспанія. Однак у Мадриді не мають великих політичних амбіцій. Натомість Парижу важливо проявити себе на світовій політичній арені, тому Макрон бере на себе роль посередника у розв'язанні нагальних питань.

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