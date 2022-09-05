Про це 24 каналу розповів політик та журналіст із Франції Андрій Шкіль. За його словами, Іран та Венесуела – дві підсанкційні країни, які мають великі запаси нафти.
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"Підтримка американської ініціативи"
Як пояснив Шкіль, Сполучені Штати Америки намагаються налагодити певні відносини з цими країнами. Зокрема, у Венесуелу їздила американська делегація, і Вашингтон розраховує на те, що вдасться досягнути певних домовленостей.
Про Іран не йшлося, але така робота теж велася. Тому Макрон підхопив "естафетну паличку" у цьому питанні. Його пропозиція – це підтримка американської ініціативи. Це такий прийом м'яча, який був направлений з американської сторони поля,
– зазначив журналіст.
Що пропонує Макрон
Як розповів політик, за ідеєю Макрона, у випадку посередництва Ірану у переговорах між Україною та росією європейський ринок може бути відкритий для іранської нафти.
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При цьому Франція виступить гарантом того, що нафта з Ірану, яка потрапить до Європи, буде обміняна не на гроші, а на товари першої необхідності.
За словами Шкіля, схожі домовленості працювали у минулому, коли Тегеран перебував під ще жорсткішими санкціями.
"Позиція Франції буде абсолютно об'єктивною"
Він зазначив, що Париж не є зацікавленою стороною у цьому питанні, адже не потребує не лише нафти, а взагалі жодних енергоносіїв. А то невеликий дефіцит газу, який виник через шантаж з боку росії, Макрон ліквідував завдяки алжирському газу.
Ініціатива Макрона цілком нормальна, тому що позиція Франції тут буде абсолютно об'єктивною,
– сказав журналіст.
Шкіль додав, що лише 2 європейські країни повністю незалежні від російських енергоносіїв – Франція та Іспанія. Однак у Мадриді не мають великих політичних амбіцій. Натомість Парижу важливо проявити себе на світовій політичній арені, тому Макрон бере на себе роль посередника у розв'язанні нагальних питань.
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Іран як можливий посередник між Україною та росією: коротко
- Очільник іранського МЗС заявив, що Еммануель Макрон попросив Іран стати посередником у війні, яку росія почала проти України. Іранська сторона, мовляв, на прохання відповіла згодою та відправить свою ініціативу в кремль.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав таку пропозицію Макрона максимально дивною. За його словами, Іран зараз не є країною, яка може бути посередником.
- Російський правозахисник Марк Фейгін зазначив, що ідея президента Франції Еммануеля Макрона про участь Ірану як посередника у переговорах між Україною та росією є провальною. Адже Тегеран бере участь у війні, надаючи москві бойові безпілотники.