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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Идем к " холодной войне": генсек ООН сделал тревожный прогноз из-за России

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Генсек ООН Гутерреш предупреждает о вероятности новой
Генсек ООН Гутерреш предупреждает о вероятности новой "холодной войны" из-за России / Фото из открытых источников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает о вероятности новой "холодной войны" в связи с напряженностью в отношениях между США и Россией из-за высылки дипломатов.

Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает AFP.

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"Я думаю, что мы идем к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время "холодной войны", – заявил Гутерреш.

Напомним, 14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По состоянию на 30 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

30 марта Российская Федерация заявила о выдворении иностранных дипломатов в ответ на высылку российских дипломатических сотрудников.

Теги: Новости политики Новости России ООН Генсек ООН Новости США Антониу Гутерреш
Источник: 24 Канал
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