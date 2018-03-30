"Йдемо до холодної війни": генсек ООН зробив тривожний прогноз через Росію

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попереджає про ймовірність нової "холодної війни" у зв'язку з напруженістю у відносинах між США і Росією через висилку дипломатів.

Про це він заявив у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомляє AFP.

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"Я думаю, що ми йдемо до ситуації, яка багато в чому схожа на те, як ми жили під час холодної війни", – заявив Гутерреш.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в Солсбері. Станом на 30 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.



30 березня Російська Федерація заявила про видворення іноземних дипломатів у відповідь на висилку російських дипломатичних співробітників.