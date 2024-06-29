Среди идентифицированных оккупантов – причастны к удару по гипермаркету "Эпицентр" 25 мая 2024 года, когда там находились десятки гражданских.

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В списке даже есть уроженец уроженец Чугуева Харьковской области, а теперь командующий 6-й армии ВВС и ПВО Олег Маковецкий.



Олег Маковецкий отдавал приказы по бомбардировке городов Украины / Фото Molfar

Установленные лица являются воинами из 47-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка российской армии, который базируется в Воронеже.

Военные преступники, которые обстреливают Харьков

Также в списке – командир 47-го бомбардировочного авиационного полка Алексей Лобода, который отдавал другим оккупантам приказы бомбить жилые дома на Харьковщине.



Алексей Лобода / Фото Molfar

Среди идентифицированных военных преступников и подполковник Максим Криштоп – российский пилот, который попал в украинский плен 7 марта 2022 года. В мае 2023 года его обменяли.



Максима Криштопа уже обменяли / Фото Molfar

Оккупанта допрашивал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Криштоп был участником пресс-конференции с военнопленными летчиками, где рассказывал, что не поддерживает бомбардировки гражданских домов и больниц.

Другие военные преступники, которых установили / Фото Molfar