Серед ідентифікованих окупантів – причетні до удару по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня 2024 року, коли там перебували десятки цивільних.

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У списку навіть є уродженець уродженець Чугуєва Харківської області, а тепер командувач 6-ї армії ВПС та ППО Олег Маковецький.



Олег Маковецький віддавав накази щодо бомбардування міст України / Фото Molfar

Встановлені особи є вояками із 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку російської армії, який базується у Воронежі.

Воєнні злочинці, які обстрілюють Харків

Також у списку – командир 47-го бомбардувального авіаційного полку Олексій Лобода, який віддавав іншим окупантам накази бомбити житлові будинки на Харківщині.



Олексій Лобода / Фото Molfar

Серед ідентифікованих воєнних злочинців і підполковник Максим Криштоп – російський пілот, який потрапив в український полон 7 березня 2022 року. У травні 2023 року його обміняли.



Максима Криштопа уже обміняли / Фото Molfar

Окупанта допитував очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Криштоп був учасником пресконференції з військовополоненими льотчиками, де розповідав, що не підтримує бомбардування цивільних будинків і лікарень.

Інші воєнні злочинці, яких встановили / Фото Molfar