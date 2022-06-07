Идентифицировали оккупанта, причастного к зверствам на Киевщине

Украинские правоохранители продолжают расследовать ужасающие преступления россиян против мирных украинцев. Удалось идентифицировать еще одного оккупанта, нарушившего обычаи войны и все возможные законы.

Зверства россиян против мирных украинцев все еще шокируют весь цивилизованный мир. Все увидели подлинное лицо "русского мира", в котором нет совершенно ничего человеческого.

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Идентификация очередного российского военного преступника

Как сообщила Ирина Венедиктова, нашим правоохранителям удалось идентифицировать очередного российского оккупанта, совершавшего преступления против мирных украинцев в Киевской области. Это 21-летний бурят Надбит Дабаев.

Он наводчик-оператор 37 мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии России, заместитель командира боевой машины. Ефрейтор кафиров причастен сразу к нескольким преступлениям против украинцев в селе Гавронщина (Бучанский район).

Убийство гражданского

В марте 2022 года оккупант заставил мирного прохожего под дулом автомата лечь лицом к земле. После этого он стал избивать мужчину и допрашивать, не служит ли он в ВСУ или силовых структурах. Затем он затащил мирного украинца в магазин, поставил к стене и расстрелял.

Имитация казни

Дабаев в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвался в дом мирных людей и согнал всех в кухню. Оккупант долго проводил допрос и угрожал всем убийством. Потом россиянин поставил всех в шеренгу и пообещал расстрелять. Когда все стояли, он сказал, что в этот раз не будет тратить патроны, но пообещал вернуться на следующий день и казнить гражданских людей.

Кража автомобилей

Днем раньше оккупант вместе с приятелем уже ворвался в этот дом. Угрожая оружием, Дабаев с другим оккупантом забрали у людей автомобиль "Таврия". Подобным способом Дабаев завладел автомобилем Volkswagen Jetta, угрожая его владелице пистолетом.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры украли у Украины уже сотни тонн зерна. Как сообщил президент Владимир Зеленский, некоторые страны даже были готовы купить его у россиян, но когда узнали последствия такого решения, то испугались и остановили переговоры.

Некоторые граждане Украины решили встать на сторону врага, за что будут нести ответственность. Стало известно, что бывшего главу Херсонской ОГА подозревают в государственной измене .

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