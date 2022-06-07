Звірства росіян проти мирних українців досі шокують увесь цивілізований світ. Всі побачили справжнє обличчя "русского міра", в якому немає абсолютно нічого людського.

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Ідентифікація чергового російського воєнного злочинця

Як повідомила Ірина Венедіктова, нашим правоохоронцям вдалося ідентифікувати чергового російського окупанта, який скоював злочини проти мирних українців на Київщині. Це 21-річний бурят Надбіт Дабаєв.

Він навідник-оператор 37 мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії Росії, заступник командира бойової машини. Єфрейтор окупантів причетний одразу до кількох злочинів проти українців у селі Гавронщина (Бучанський район).

Вбивство цивільного

У березні 2022 року окупант змусив мирного перехожого під дулом автомата лягти обличчям до землі. Після цього він став бити чоловіка та допитувати, чи не служить він у ЗСУ чи силових структурах. Потім він затягнув мирного українця до магазину, поставив до стіни та розстріляв.

Імітація страти

Дабаєв у стані сильного алкогольного сп'яніння вдерся до будинку мирних людей та зігнав усіх до кухні. Окупант довго проводив допит та погрожував усім вбивством. Потім росіянин поставив усіх в шеренгу та пообіцяв розстріляти. Коли всі вже стояли, він сказав, що цього разу не буде витрачати патрони, але пообіцяв повернутися на наступний день та стратити цивільних людей.

Крадіжка автомобілів

Днем раніше окупант разом з приятелем вже вдирався до цього будинку. Погрожуючи зброєю, Дабаєв з іншим окупантом забрали в людей автомобіль "Таврія". Також відомо про те, що схожим методом Дабаєв заволодів автомобілем Volkswagen Jetta, погрожуючи його власниці пістолетом.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти вкрали в України вже сотні тонн зерна. Як повідомив президент Володимир Зеленський, деякі країни навіть були готові купити його у росіян, але коли дізналися про наслідки такого рішення, то злякалися та зупинили перемовини.

Деякі громадяни України вирішили стати на бік ворога, за що будуть нести відповідальність. Стало відомо, що колишнього голову Херсонської ОДА підозрюють у державній зраді.

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