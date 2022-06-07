Згідно з інформацією, ексголові Херсонської облдержадміністрації, який обіймав посаду з 2010 по 2014 роки, повідомлено про підозру у державній зраді.

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Слідство повідомляє, що за часів президенства Віктора Януковича підозрюваний з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України добровільно перейшов на сторону загарбників, а також співпрацював та надавав допомогу у підривній діяльності нашої держави.

Крім того, підозрюваний забезпечував зберігання боєприпасів російських військ та надавав окупантам паливно-мастильні та будівельні матеріали.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області", – додали в Офісі Генерального прокурора.

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Загарбники вимагають, щоб українські школи в Херсоні почали навчальний процес за російськими освітніми програмами. Майже ніхто не погодився.

Пообіді 7 червня у тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух у ресторані "Ностальжі". Саме там люблять обідати колаборанти найвищої ланки. Про це заявив радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань.

Російські окупанти розглядали питання щодо приєднання тимчасово окупованого Херсону до Криму. Однак це була не єдина їхня "опція".

Російські окупаційні війська разом із бойовиками з квазіреспублік посилили тиск на аграріїв на тимчасово окупованій Херсонщині. Загарбникам важливо не просто відбирати у фермерів зерно, але й примушувати їх забезпечувати повноцінну посівну.

Бойові дії на Херсонщині не вщухають. Ворог не залишає спроб повернути звільнені раніше ЗСУ території. За даними Офісу Президента, ворог регулярно обстрілює окуповані села Херсонщини з артилерії.

Місцеве населення Херсонщини не підтримує загарбників. Вони навіть змушені платити гроші, щоб люди брали російські паспорти. Попри винагороду, місцеві мешканці масово саботують отримання російського громадянства. Люди не хочуть жити під російськими прапорами.

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