На цьому наголосила постійна представниця Володимира Зеленського у Криму Таміла Ташева. Деталі вона розповіла 24 каналу.

Увага Херсонські фермери не хочуть співпрацювати: росіяни вивозять їх на катування до Луганська

За її словами, за понад три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти розглядали різні варіанти щодо Херсонщини.

Перший із них був "за методичкою" тимчасово окупованого Криму. Це створення фейкового так званого референдуму. Планували загнати туди людей, щоб вони проголосували за приєднання до Росії.

Однак вони зрозуміли, що цей фейковий "референдум" їм не вдається здійснити, тому що для цього потрібні люди. Ці плани у них розвалилися. Не кажучи вже про тотальну непідтримку від місцевих,

– зазначила Ташева.

Другий варіант, який окупанти розглядали, це "відтворення так званої таврійської губернії". Про це свідчать російські наративи, які ширяться в Криму.

"Тому який варіант вибере окупант – ми не знали. Але сподіваємось, що Збройні Сили України зможуть відбити наші території, і жоден зі сценаріїв у них не вдасться", – додала Ташева.

Херсонці потерпають від дій окупантів

Місцеве населення Херсонщини не підтримує загарбників. Окупанти навіть змушені платити, щоб люди брали російські паспорти.

А нещодавно росіяни перестали впускати та випускати людей із території тимчасово окупованої Херсонщини. Вищі офіцери навіть дозволили підлеглим воякам розстрілювати мирне населення.

Крім того, окупанти викрадають місцевих фермерів і починають їх катувати. Все задля того, щоб продовжувати свій агробізнес.

Таке трапляється не вперше. Ще раніше, у квітні, схожу інформацію оприлюднила колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, загарбники вимагали, щоб фермери ділилися з ними частиною врожаю.

Крім того, окупанти систематично займаються крадіжками. Вони вивозять українські фрукти та овочі з Херсонщини до тимчасово окупованого Криму, де продають з надписом "З Херсона".

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 7 червня: дивіться відео