Идентифицировали российских инженеров, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины: кто они

Инженеров, причастных к обстрелам гражданских городов Украины, смогли идентифицировать журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Они же назвали имена этих оккупантов.

В рамках расследования журналисты смогли найти секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных Сил России. Также они идентифицировали 30 военных инженеров.

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Что показало расследование журналистов

Большинство из этих инженеров – молодые мужчины и женщины, имеющие опыт в сфере информационных технологий и в разработке компьютерных игр. В расследовании утверждают, что они проживают и работают по адресу Знаменка, 19 в Москве. По этому адресу находится Минобороны России, а рядом – Генштаб ВС России.



Инженеры "проживают" по адресу Генштаба России / Скриншот Bellingcat

В ходе расследования журналисты изучили метаданные телефонных разговоров с 24 февраля по конец апреля 2022 года начальника Главного вычислительного центра (ГВЦ) генерал-майора Роберта Баранова. Это исследование показало, что каждый раз перед запуском ракет ему звонили со Знаменка, 19 с номера полковника Игоря Багнюка. После изучения звонков самого полковника Багнюка журналисты установили, что он общался с более чем 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ.

Более того, за несколько дней до массированного ракетного удара журналисты зафиксировали увеличение телефонной активности Багнюка и военных инженеров. Пика эта активность достигла 9 октября, именно в канун первого массированного ракетного удара после начала полномасштабного вторжения. Да, в этот день инженеры-наводчики совершили 11 звонков, хотя до 2 октября звонков не было около двух недель.

Такая активность подтверждает и тезис о том, что к массированному ракетному удару страна-террорист готовилась за несколько дней до взрыва Крымского моста.

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины не могла быть следствием подрыва Керченского моста в Крыму 8 октября 2022 года,

– подчеркнули журналисты в своем материале.

Инженеры отрицают свою причастность

На основе кластеров из повторяющихся звонков журналисты установили команду из 33 военных инженеров, а также связали отдельные удары крылатых ракет с конкретными подразделениями ГВЦ. В результате журналисты установили, что подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета отдельных типов ракет:

ЗМ-14 (морское базирование "Калибров") – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза.

9М728 (ракеты наземного базирования Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер") – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов.

Х-101 (воздушное базирование) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.



Инженеры, помогающие наводить ракеты на Украину / Инфографика Bellingcat

В The Insider сообщили, что связались с этими инженерами. Все они признали, что контактные телефоны принадлежат им, а вот свою причастность к ракетным обстрелам отрицали. Как и то, что работают в ГВЦ. Сергей Ильин же вообще заявил, что работает сантехником, его коллега Артем Веденов заявил, что работает на свиноферме, а Юрий Никонов – что он водитель автобуса.

The Insider показал некоторым из них фото, где они изображены в военной форме со знаком вычислительного центра, однако даже после этого они не признавали своей причастности. Да, Владимир Воробьев после продемонстрированного фото ответил: "Впервые в жизни вижу. Тем более в форме еще".

Что узнали о командире подразделения

Журналисты-расследователи утверждают, что командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является уже упомянутый полковник Игорь Багнюк 1982 года рождения. В 2004 году он окончил Серпуховский филиал Академии РВСН, который специализируется именно на информационных системах для российских ракет.



Игорь Багнюк / Фото The Insider

За время своей службы он был награжден медалью "За военную доблесть" 1-й степени за участие в военной операции в Сирии. Как подчеркнули в The Insider, эта медаль вручается в России с 2015 года.



Медаль Багнюка "За участие в боевых действиях в Сирии" / Скриншот Bellingcat

Расследование показало, что наиболее ранние звонки между полковником и генералом Барановым датируются утром 13 марта 2022 года. Именно тогда Россия ударила по Украине ракетами Х-101 и "Калибр", из-за чего погибли более 30 человек и травмировались более 130 человек на военном полигоне под Львовом.