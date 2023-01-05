Уничтожение тел ракетами и погибшие оккупанты в гражданском: как Россия скрывает потери на Харьковщине

Российская армия несет бешеные потери на войне в Украине. Чтобы скрыть это, оккупанты неоднократно били по местам, где хранятся тела военнослужащих. Они даже срывали с погибших шевроны.

Такой случай произошел 18 октября во время атаки на один из железнодорожных узлов в Харькове. Об этом рассказал военный с позывным "Юрист". Он занимается поиском тел захватчиков в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

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Военный работает в группе, которая ищет, собирает и идентифицирует тела российских оккупантов. Чаще всего работают на Купянском и Изюмском направлениях. Он вспоминает случай, когда 8 ракет россиян попали в вагон-рефрижератор, где хранились тела. Потом место локации вагона изменилось.



"Юрист", который идентифицирует тела оккупантов / Фото "Суспільне"

Погибшие – совсем не подготовлены

"Юрист" рассказывает, что среди погибших – уже не кадровые военные. По его словам, это мобилизованные или частные военные компании.

Они не подготовлены совсем. Это масса человеческая, которую они просто пускают для того, чтобы заваливать нас человеческим ресурсом,

– заметил мужчина.

Захватчики не снабжены вещами. У многих нет берцов и формы. Они имеют гражданские носки, чулки, обувь и свитера. На принадлежность к российской армии указывает то, что их находят в камуфляже вооруженных сил России.

Многие мобилизованные – оккупанты без шевронов

У погибших уже другой возраст. Много молодых и пожилых людей. А вот людей среднего возраста очень мало. Также, по словам "юриста", есть много мобилизованных и призывников. Призывают или совсем молодых и неосведомленных или тех, кто проходил военную службу очень давно.

Процесс идентификации оккупантов / Фото "Суспільне"

Кроме того, труднее идентифицировать военных. Сами оккупанты у своих же мертвых бойцов забирают или снимают все шевроны, идентификаторы, документы. "Юрист" считает, что они не желают, чтобы показывали их реальные потери. Кроме того, они не хотят, чтобы тела нашла родные погибших и их вернули домой.

Думаю, что дело не только в выплатах. Там много факторов и причин, способствующих этому. Во-первых, это экономические причины. Россия находится в тяжелом экономическом положении. Что делает невозможным их выплаты,

– рассказывает мужчина.

Для российских властей выгоднее, когда они просто фигурируют в их документах, как "пропал без вести".

Как идентифицируют погибших российских военных

Процедура идентификации тел определена постановлением Кабинета Министров. Там определено:

описание этого тела,

актирование и взятие образцов ДНК.

Для дальнейшей подачи этих документов для международного трибунала в Гааге.

Родные российских военнослужащих, которые погибли тут, имеют возможность обратиться в нашу страну, сдать свои пробы ДНК и отыскать своих сыновей, родителей.

Как происходит идентификация тел захватчиков / Фото "Суспільне":

Тела оккупантов нужны для обмена

"Юрист" отмечает, что благодаря каждому телу можно вернуть украинского бойца. За каждое тело мы можем поменять одно либо два тела.

Кроме того, тела оккупантов вредят экологии, потому что они находятся на наших полях. Военный подытожил, по его мнению, даже коллаборант или агрессор имеет право прийти в финале своего пути домой. Его тело должно быть похоронено там, откуда он пришел.