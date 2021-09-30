Идеологический подкуп: Россия пообещала миллиардные инвестиции в оккупированный Донбасс

В течение ближайших 3 лет Россия собирается выделить на нужды оккупированного Донбасса более 900 миллиардов рублей – это около 330 миллиардов гривен. Кремль принял специальную "Программу ускоренного социально-экономического развития территорий".

На первый взгляд, это производит впечатление ползучей аннексии, особенно учитывая сотни тысяч паспортов, которые раздали жителям Донецкой и Луганской областей. На самом же деле это, скорее, социальный подкуп.

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По словам российского правозащитника Марка Фейгина, эти деньги будут направлены на пропагандистские цели. В частности на действующее поддержание территории.

Кремль может попытаться протиснуть формулу Штайнмайера

Эксперты считают, таким образом Москва может попытаться протиснуть идеи по переформатированию Минских соглашений. Мол, если не будет внедрена формула Штайнмайера в российской версии, то оккупированные территории будут оторваны от Украины окончательно, и их надо будет содержать.

Для чего выделять 900 миллиардов и так громко об этом заявлять, когда вы пытаетесь убедить международное сообщество в том, что пытаетесь реинтегрировать эту территорию в состав Украины, к тому же, путем проведения выборов. Марк Фейгин Российский адвокат

На территории ОРДЛО проживают около 2,9 миллиона человек, 38% из которых – пенсионеры, на которых Кремль ежемесячно тратит около 5 миллиардов долларов. На зарплаты бюджетникам нужна такая же сумма.

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает историю с выделением Москвой денег Донбассу всего лишь лозунгами. За 3 года 900 миллиардов рублей смогут покрыть только социальную составляющую.

Россия финансирует ОРДЛО взносами россиян в "благотворительный фонд"

Согласно данным украинской разведки, финансирование социально-экономической жизни на оккупированном Донбассе осуществляется Россией через правительственную межведомственную комиссию. Деньги поступают через благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов.

Российские политики и чиновники умудряются использовать его одновременно и для финансирования террористов, и для пропаганды, и для собственной наживы.

Они специально создали такой "благотворительный фонд", куда должны идти небюджетные деньги, полученные из отдельных источников. Но на самом деле это финансирование из бюджета России,

– объяснил Фейгин.

Как бы Москва ни создавала иллюзию, присоединение оккупированных территорий не входит в ее планы. Донбасс нужен Кремлю не как часть России, а для ослабления Украины, чтобы продавливать свою политику и шантажировать как украинцев, так и коллективный Запад.