На перший погляд, це справляє враження повзучої анексії, особливо враховуючи сотні тисяч паспортів, які роздали мешканцям Донецької й Луганської областей. Насправді ж це, швидше, соціальний підкуп.

До теми Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка

За словами російського правозахисника Марка Фейгіна, ці гроші будуть спрямовані на пропагандистські цілі. Зокрема на чинне підтримання території.

Кремль може спробувати протиснути формулу Штайнмаєра

Експерти вважають, таким чином Москва може спробувати протиснути ідеї з переформатування мінських угод. Мовляв, якщо не буде впроваджена формула Штайнмаєра в російській версії, то окуповані території будуть відірвані від України остаточно, і їх треба буде утримувати.

Для чого виділяти 900 мільярдів і так гучно про це заявляти, коли ви намагаєтеся переконати міжнародну спільноту в тому, що намагаєтеся реінтегрувати цю територію в склад України, до того ж шляхом проведення виборів. Марк Фейгін Російський адвокат

На території ОРДЛО проживають близько 2,9 мільйона людей, 38% з яких – пенсіонери, на яких Кремль щомісяця витрачає близько 5 мільярдів доларів. На зарплати бюджетникам потрібна така ж сума.

Український представник в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає історію з виділенням Москвою грошей Донбасу лише гаслами. За 3 роки 900 мільярдів рублів зможуть покрити лише соціальну складову.

Росія фінансує ОРДЛО внесками росіян у "благодійний фонд"

Згідно з даними української розвідки, фінансування соціально-економічного життя на окупованому Донбасі здійснюється Росією через урядову міжвідомчу комісію. Гроші надходять через Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів.

Російські політики і посадовці примудряються використовувати його одночасно і для фінансування терористів, і для пропаганди, і для власної наживи.

Вони спеціально створили такий "благодійний фонд", куди мають йти небюджетні гроші, отримані з окремих джерел. Але насправді це фінансування з бюджету Росії,

– пояснив Фейгін.

Як би Москва не створювала ілюзію, приєднання окупованих територій не входить у її плани. Донбас потрібен Кремлю не як частина Росії, а для послаблення України, щоб продавлювати тут свою політику та шантажувати як українців, так і колективний Захід.