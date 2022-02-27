Идет интенсивный обстрел: оккупанты атакуют Харьков
27 февраля 2022 , 07:07Читати новину українською
Источник:Андрей Цаплиенко в телеграме
Харьков утром 27 февраля находится под интенсивным обстрелом российских захватчиков. Жители города должны немедленно перейти в укрытие.
Об этом сообщил украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсетях. Также он обнародовал видео.
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Харьков – под интенсивным обстрелом,
– подписал ролик представитель СМИ.