Идет интенсивный обстрел: оккупанты атакуют Харьков

Харьков утром 27 февраля находится под интенсивным обстрелом российских захватчиков. Жители города должны немедленно перейти в укрытие.

Об этом сообщил украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсетях. Также он обнародовал видео.

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Харьков – под интенсивным обстрелом,

– подписал ролик представитель СМИ.