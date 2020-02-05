Идет борьба кланов внутри "Слуги народа", – эксперт об обысках на 1+1

СБУ провела обыски в офисе телеканала "1+1". Действия правоохранителей, в частности, связанные с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Это свидетельствует о том, что внутри президентской партии фактически идет борьба кланов.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Тарас Семенюк.

Обратите внимание! СБУ проводит обыск в офисе телеканала "1+1": видео

Тарас Семенюк отметил: когда появились пленки, нардеп Александр Дубинский вместе со своими коллегами начали проявлять активность. Поэтому в принципе не сложно проследить логику, кому это могло быть выгодно.

"На заседании фракции поднимали вопрос отставки правительства. Фактически поддержки не было, проголосовали тогда всего 10 человек. Это была такая акция, чтобы где-то приподнять кресло под Гончаруком, которая не удалась", – считает эксперт.

Что известно о "прослушке" Гончарука?

15 января во сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.



Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

Семенюк отметил, что особенность всей истории заключается в том, что все это происходит внутри "Слуги народа".

Называем все своими именами: "группа Дубинского" фактически атакована "группой Баканова". Очевидно, что Баканов как глава СБУ отдал приказ на соответствующие обыски,

– пояснил он.

И подчеркнул, что они абсолютно санкционированы. Ведь 17 января президент Владимир Зеленский дал правоохранительным органам две недели, чтобы выяснить, кто стоит за этим скандалом.

Важно! Соответствующее поручение Зеленский озвучил во время встречи с руководством СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса генпрокурора и УГО.



Иван Баканов и Александр Дубинский

Семенюк считает, что записывать топ-чиновников в публичных местах – совершенно нормально, однако во время рабочих совещаний – в определенной степени дико. Ведь когда происходит рабочее совещание, могут звучать темы, которые находятся под грифом "секретно", которые станут легкой добычей наших врагов.

Все эти вещи должны быть в законном русле. Во время совещания в Кабмине или иных министерствах должна быть зарезервирована какая секретность. А тут получилось, что кто-то кого-то записал и потом это использовал для того, чтобы атаковать правительство,

– добавил эксперт.

По словам Семенюка, этот скандал разгорелся не просто так, а именно перед экономическим форумом в Давосе. То есть для того, чтобы создать определенный хаос внутри политической системы, чтобы Украина выглядела несерьезной. А за Дубинским, ни для кого не секрет, фактически стоит Коломойский.

"Игорь Валерьевич имеет интересный стиль: перед тем, как Украина должна проводить важные переговоры с МВФ или проходят какие-то международные события, всегда что-то происходит. Вероятно, выбить кресло из-под Гончарука было нужно, чтобы поставить своего премьер-министра", – подытожил политолог.