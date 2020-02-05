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      Йде боротьба кланів всередині "Слуги народу", – експерт про обшуки на 1+1

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      СБУ провела обшуки в офісі телеканалу "1+1". Дії правоохоронців, зокрема, пов'язані з прослушкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це свідчить про те, що всередині президентської партії фактично йде боротьба кланів.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Семенюк.

      Зверніть увагу! СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

      Тарас Семенюк зазначив: коли з'явилися плівки, нардеп Олександр Дубінський разом зі своїми колегами почали проявляти активність. Тож в принципі не складно прослідкувати логіку, кому це б могло бути вигідно.

      "На засіданні фракції підіймали питання відставки уряду. Фактично підтримки не було, проголосували тоді лише 10 людей. Це була така акція, щоб десь підважити крісло під Гончаруком, яка не вдалася", – вважає експерт.

      Що відомо про "прослушку" Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

      Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

      Семенюк наголосив, що особливість всієї історії полягає в тому, що все це відбувається всередині "Слуги народу". 

      Називаймо все своїми іменами: "група Дубінського" фактично атакована "групою Баканова". Очевидно, що Баканов як голова СБУ віддав наказ на відповідні обшуки,
      – пояснив він.

      Й підкреслив, що вони є абсолютно санкціонованими. Адже 17 січня президент Володимир Зеленський дав правоохоронним органам два тижні, аби з'ясувати, хто стоїть за цим скандалом.

      Важливо! Відповідне доручення Зеленський озвучив під час зустрічі з керівництвом СБУ, МВС, НАБУ, ДБР, Офісу генпрокурора і УДО.

      Семенюк вважає, що записувати топ-чиновників у публічних місцях – абсолютно нормально, проте під час робочих нарад – у певній мірі дико. Адже коли відбувається робоча нарада, можуть звучати теми, які є під грифом "секретно", які стануть легкою здобиччю наших ворогів.

      Всі ці речі мають бути у законному руслі. Під час наради у Кабміні чи інших міністерствах має бути зарезервована якась секретність. Натомість вийшло, що хтось когось записав і потім це використав для того, щоб атакувати уряд,
      – додав експерт.

      За словами Семенюка, цей скандал спалахнув не просто так, а саме перед економічним форумом у Давосі. Тобто для того, щоб створити певний хаос всередині політичної системи, щоб Україна виглядала несерйозною. А за Дубінським, ні для кого не секрет, фактично стоїть Коломойський. 

      "Ігор Валерійович має цікавий стиль: перед тим, як Україна має проводити важливі переговори з МВФ чи є якісь міжнародні події, завжди щось відбувається. Ймовірно, вибити крісло з під Гончарука було потрібно, щоб поставити свого прем'єр-міністра", – підсумував політолог.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Служба безпеки України Обшук на 1+1 Новини політики Новини України Ігор Коломойський Слуга народу Іван Баканов Олександр Дубінський
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