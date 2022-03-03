Иди к себе домой защищать своих русскоязычных, – Зеленский обратился к Путину

Во время своей речи 3 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин совсем не знает украинцев, если думал что мы испугаемся или сдадимся.

Наш народ много через что прошел – сколько раз нас били в спину, хотели уничтожить, стереть с лица земли, но не удалось. Заставляли нас молчать, но нас услышал весь мир.

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Президент отметил, что если некоторые думают, что после этого всего мы испугаемся или сдадимся, то они ничего не знают об Украине и людях, которые здесь живут. Такой человек среди нас чужой.

Иди домой, к себе домой, защищай своих русскоязычных людей. И не по всему миру, а у себя дома. Их там тоже немало – около 150 миллионов. А тут – Слава Украине,

– обратился Зеленский к Путину.

Обращение Владимира Зеленского утром 3 марта: смотрите видео

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