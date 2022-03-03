Наш народ багато через що пройшов – скільки разів нас били в спину, хотіли знищити, стерти з лиця землі, але не вдалось. Змушували нас мовчати, але нас почув весь світ.

До теми На жодному стратегічному напрямку немає успіху, росіяни пригнічені і приречені, – Зеленський

Президент зауважив, що якщо дехто думає, що після цього всього ми злякаємось або здамося, то він нічого не знає нічого про Україну і людей, які тут живуть. Така людина серед нас чужа.

Іди додому, до себе додому, захищай своїх російськомовних людей. І не по всьому світу, а в себе вдома. Їх там теж немало – близько 150 мільйонів. А тут – Слава Україні,

– звернувся Зеленський до Путіна.

Звернення Володимира Зеленського зранку 3 березня: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.