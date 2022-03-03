Иди с нашей земли, или сядь со мной за стол переговоров, – Зеленский к Путину

Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что Украина не собирается нападать на Россию. А риторика о гарантиях, которые должна дать Украина – это информационная бомба оккупанта.

"Мы не нападаем на Россию, мы не собираемся на нее нападать. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет", – подчеркнул президент.

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"Что ты хочешь от нас? Уходи с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной за стол переговоров. Только не на 30 метров, не так, как с Макроном, Шольцом и так далее. Я же сосед. Меня не нужно держать на расстоянии 30 метров держать", – заявил Зеленский.

Он добавил, что украинцы – не террористы, мы не захватываем банки и чужие земли.

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Кстати, начался новый раунд переговоров России и Украины. Делегации стран встретились уже второй раз после 24 февраля, когда Путин отдал приказ о вторжении в наше государство. Украина потребует от России немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных и опасных городов и сел. В то же время, страна-оккупант постоянно выдвигает ультиматумы, на которые украинская власть не пойдет ни за что.

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