"Идите н***й с вашим русским миром": бойцы ВСУ записали свою версию хита "Гуси" от Wellboy

Какие времена – такая и музыка. Так, украинские бойцы ВСУ решили подарить новое звучание хиту "Гуси" от Wellboy. Песню они посвятили российским оккупантам.

Свой кавер на песню "Гуси" записали бойцы из 93-й бригады. Они, как и все украинцы, в который раз послали российских военных вслед за кораблем.

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Под такую музыку валить орков веселее

О перепеве песни "Гуси" рассказал в своем инстаграме сам Wellboy. Он поблагодарил бойцов, что даже в эти непростые времена веселят и поднимают дух.

93-я бригада! Спасибо ребята, что поднимаете боевой дух и настроение украинцам! Дышать одним воздухом с вами – честь!,

– написал он.

Слушайте исполнение бойцами ВСУ кавера на хит "Гуси":

Для вашего удобства видео с исполнением кавера сопровождается текстом. Поэтому вы можете подпевать украинским военным и вместе с ними слать всех орков в общеизвестном направлении.

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