Свій кавер на пісню "Гуси" записали бійці з 93-ї бригади. Вони, як і всі українці, вкотре послали російських військових слідом за кораблем.

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Під таку музику валити орків веселіше

Про переспів пісні гуси розповів у своєму інстаграмі сам Wellboy. Він подякував бійцям, що навіть у ці непрості часи веселять та підіймають дух.

93-я бригада! Дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій Українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь!,

– написав він.

Слухайте виконання бійцями ЗСУ кавера на хіт "Гуси":

Для вашої зручності відео з виконанням кавера супроводжується текстом. Тож ви можете підспівувати українським військовим і разом із ними слати усіх орків у загальновідомому напрямку.

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