Pink Floyd випустив пісню у підтримку Україні

Таким чином гурт висловив підтримку Україні у війні, яку розпочала Росія. Усі кошти від прослуховування пісні підуть на гуманітарну допомогу українцям.

Увага Посли ЄС схвалили нові санкції проти Росії, які містять ембарго на імпорт вугілля

Востаннє гурт випускав нову оригінальну музику 28 років тому.

Вокал Андрія Хливнюка, який зараз захищає нашу країну у складі Національної патрульної поліції міста Києва, гурт взяв із записаного на Софійській площі в Києві живого виконання пісні "Ой у лузі червона калина".

Доповнюємо..