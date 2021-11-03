Ухожу с легким сердцем, – Уруский высказался о собственной отставке

Олег Уруский заявил, что уходит с должности с чистой совестью и легким сердцем. Отставку политика с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины парламентарии поддержали в среду, 3 ноября.

По словам Уруского, за время пребывания в должности ему с коллективом удалось совершить много задуманного. В частности, приступить к масштабным изменениям в стратегических отраслях промышленности. Речь идет об ВПК, космической деятельности и самолетостроении.

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Политик подчеркнул, что совместными усилиями "с нуля" удалось запустить министерство и добавить его в общий рабочий государственный механизм. Происходило это в непростое время пандемии коронавируса.

Приходилось решать беспрецедентные проблемы. Впрочем, всегда находились правильные решения, которые помогали уменьшать количество проблем.

– подчеркнул Уруский.

Он также отметил: конечно, многое выполнить не удалось, а кое-что реализовывали не слишком вовремя.

Уруский также поблагодарил свою команду в целом и каждого отдельного работника за поддержку, понимание, умение сосредоточиться на результате.

"Верю, вы сможете и дальше быть принципиальными в важных для Украины вопросах", – заявил политик.

Отставка Уруского: главное

Пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский занял в июле 2020 года.

Заявление об отставке по собственному желанию политик подал 1 ноября 2021 года.

Его поддержали сразу 342 народных избранника.

В тот день парламентарии рассматривали вопрос отставки сразу пяти министров.

По данным СМИ, преемником Уруского на должности может стать глава таможенной службы Павел Рябикин.

Сообщение Уруского:

Уважаемые коллеги, друзья!

Сегодня Верховная Рада Украины поддержала мое увольнение с должности вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Ухожу с легким сердцем и чистой совестью, ведь кто бы что ни говорил, за время моей работы вместе с коллективом новосозданного центрального органа исполнительной власти нам удалось начать масштабные изменения в стратегических отраслях промышленности, в первую очередь в ОПК, космической деятельности и самолетостроении.

Совместными усилиями мы с нуля запустили министерство и включили его в общий рабочий государственный механизм. И это при том, что период его становления пришелся на очень непростое время короновирусной пандемии.

Приходилось решать беспрецедентные проблемы. Впрочем, всегда находились правильные решения, которые помогали уменьшать количество существующих проблем.

Конечно, будем объективными – многое осталось невыполненным, кое-что реализовывалось не всегда вовремя. Впрочем, главное, что ситуация в вверенных отраслях промышленности сдвинулась с мертвой точки.

Приведу лишь часть шагов, которые удалось осуществить:

– проведена имплементация Закона Украины "Об оборонных закупках" и уже работает Электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров);

– своевременное исполнение ГОЗ-2021 поставлено на жесткий контроль и до конца года он будет исполнен на все 100%;

– разработана и утверждена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года;

– одобрена концепция реформирования предприятий государственного сектора ВПК, которая определяет систему и видение его структуры в будущем;

– инициирована разработка Государственной целевой программы по развитию ракетного вооружения;

– актуализирована Государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии;

– утверждены Концепция и сама Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021–2030 годы;

– созданы все необходимые условия для выполнения заказа МО Украины на строительство 3 самолетов Ан-178 и дальнейшее производство этих самолетов для внутренних потребителей (впервые профинансированы мероприятия по подготовке производства на ГП "Антонов");

– одобрена Концепция Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, а сама программа уже в стенах парламента;

– созданы условия для запуска впервые за последние десять лет на орбиту КА ДЗЗ "Сич-2-30", которая станет первой в будущей спутниковой системе "Сич-2-1";

– вместе с ГКАУ начата работа по корпоратизации государственных предприятий космической отрасли, а также проведение мероприятий по созданию государственной холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины", которая будет состоять из трех холдингов – "Авиационные двигатели", "Антонов" и "Ракетно-космический центр "Южный".

Этот список можно продолжать. Главное, что начато внедрение качественных изменений и результаты работы, которые сейчас некоторые не замечают, станут ощутимыми уже в ближайшем будущем.

От себя лично хочу поблагодарить свой коллектив, всю команду, каждого отдельного работника за поддержку, понимание, умение сосредоточиться на главном – результате!

Рад, что имел возможность работать с каждым из Вас, благодарен за Вашу преданность делу, профессионализм, настойчивость и желание позитивных перемен для нашего государства. Верю, вы сможете и дальше быть принципиальными в важных для Украины вопросах!

Надеюсь, что новая команда властей понимает важность и неотложность всех запланированных преобразований и поэтому искренне желаю успехов!