Идут артиллерийские обстрелы границы: в МВД рассказали о местах бомбардировки Россией Украины
24 февраля 2022 , 06:09Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
Россия начала военное вторжение в Украину. Она обстреливает территорию нашего государства из ракет.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал места, куда Россия нанесла ракетные удары.
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"Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.
Идут артиллерийские обстрелы границы", – заявил Геращенко.