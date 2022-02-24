Идут артиллерийские обстрелы границы: в МВД рассказали о местах бомбардировки Россией Украины

24 февраля 2022 , 06:09
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Антон Геращенко

Россия начала военное вторжение в Украину. Она обстреливает территорию нашего государства из ракет.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал места, куда Россия нанесла ракетные удары.

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"Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.
Идут артиллерийские обстрелы границы", – заявил Геращенко.

Автор: Ігор Саджениця