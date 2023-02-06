Идут волна за волной, будут давить количеством, – Жданов о новой тактике оккупантов

Украинским защитникам очень нужно вооружение, которое будет помогать бороться с вражеской пехотой. Основная проблема – недостаток минометов и мин к ним.

Стрелковое оружие не столь эффективно, когда пехота наступает группами по 20 – 30 человек, растянутых на участке до 100 метров фронта. Об єтом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, очень велик расход боеприпасов, нужны минометы. Именно поэтому наши воины не успевают класть вражескую пехоту. Что касается разрушения логистики, отмечает Жданов, на участках до 50 – 60 километров, куда достают HIMARS, мы постоянно ведем огневой контроль. Речь не только о логистике, но и резервах.

Сроки снабжения боеприпасами до HIMARS дальностью 150 километров очень неопределенны. Мы не знаем, есть ли партия для немедленной передачи или нет. Пока ситуация такова, что правительство США должно заключить контракт с производителем на производство и поставку этих боеприпасов, а это сроки не ближайших недель,

– подчеркнул военный эксперт.

У россиян новая тактика

По словам Жданова, оккупанты идут волна за волной. Перед ними – огневой вал артиллерией. "А потом российская пехота "запрыгивает" на наши позиции и пытается там закрепиться", – утверждает он.

Украинская артиллерия пытается выбить оттуда врага, продолжает Жданов, и ВСУ возвращают себе утраченные позиции. Или возможности вернуть их нет в связи с недостатком огневой мощи нашей артиллерии.

"Так действительно выглядят боевые действия на сегодня. Россияне берут количеством", – констатировал военный эксперт.

К сожалению, враг будет продолжать использовать такой подход. По последним данным, весной и летом страна-агрессор намерена мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек.

"Русская пропаганда сегодня пытается нивелировать ценность человеческой жизни. "Все равно все умрем", – основной их девиз", – говорит Жданов. Мол, лучше умереть не от водки в канаве, а на поле боя "за царя и отечестве". К сожалению, подобных кадров находят не один десяток тысяч.

"Обратите внимание, как увеличивается плотность войск на линии фронта, особенно в Луганской и Донецкой областях. Нам нужно немедленно решать вопросы вооружения, которые помогут нам бороться с вражеской пехотой", – акцентирует Жданов.

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Что будет происходить на Запорожье

Как утверждает военный эксперт, учитывая сложившуюся группировку, на Запорожье россияне в большинстве своем надеются на оборону и готовятся к ней. Они боятся нашего контрнаступления на Запорожском направлении – по крайней мере на Мелитополь или Бердянск.

Жданов отмечает, что сегодня Россия не может сформировать активную ударную группировку. Захватчики будут давить количеством на одном оперативном направлении. "Они выбрали Луганскую и Донецкую области, узкий клочок фронта 150 – 200 километров, и они будут на нем давить. Пока у них будут силы и средства", – резюмировал военный эксперт.

Последние потери врага