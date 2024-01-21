Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил возможности врага в ПВО в глубоком тылу. Он также объяснил, как можно "вымотать" врага.

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Российская ПВО прореживается

По словам Юрия Игната, "вымотать" врага тяжело, ведь он постоянно производит ракеты: как баллистические, так и зенитные. Следовательно, Силы обороны концентрируют свое внимание на уничтожении самих установок.

Ибо истощать их можно, уничтожая пусковые системы. Это пытаются делать пилоты противорадиолокационными ракетами. Также уничтожается и артиллерией – она наносит все более высокоточные удары. FPV-дроны уничтожают вражескую ПВО, это тоже уже неоднократно показано,

– отметил Игнат.

Он добавил, что такие дроны "стоят копейки", но способны уничтожать технику врага, которая стоит миллионы. Итак, подчеркнул спикер, "есть прогресс в уничтожении вражеской ПВО".

Юрий Игнат призвал обратить внимание на сводках Генштаба. В них указывают, сколько удалось уничтожить ЗРК. По словам спикера, "ПВО русское прореживается".

То, что они линию столкновения им насытили – 100%, то, что Крым насыщен – 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и в Москву, и в Питер, и в другие нефтебазы,

– подчеркнул он.

По словам Юрия Игната, "это очень хороший знак". Ведь враг на себе испытывает горький привкус войны, развязанной им самим. Он заметил, что россияне думали, что "СВО идет по плану", и что война их не коснется, но касается теперь всех.

"Это получали и мы, к сожалению, в течение этих двух лет – пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они", – отметил Юрий Игнат.

Дроны атаковали нефтяной терминал

Обратим внимание, что в ночь на 21 января украинские беспилотники атаковали морской нефтяной терминал, расположенный в Усть-Луге в Ленинградской области. Позже стало известно, что соответствующий объект полностью приостановил свою работу.

Об этом источники в спецслужбах рассказали 24 Каналу. Это означает, что атака на нефтетерминал нанесла значительный ущерб русским захватчикам.

Этот терминал – один из новейших и важнейших в России. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск,

– отметили источники.

Известно, что после атаки СБУ все танкеры, стоявшие вблизи терминала, отошли далеко в море. Удар сорвал их загрузку.

"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", – подчеркнули собеседники.

Источники отмечают, что врагу приходится с фронта перебрасывать еще больше установок ПВО, чтобы защищать тыл. Раньше оккупанты действовали наоборот, стягивая установки к линии фронта, обнажая свой "глубокий тыл".