Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив спроможності ворога у ППО у глибокому тилу. Він також пояснив, як можна "вимотати" ворога.

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Російська ППО проріджується

За словами Юрія Ігната, "вимотати" ворога тяжко, адже він постійно виробляє ракети: як балістичні, так і зенітні. Відтак, Сили оборони концентрують свою увагу на знищенні самих установок.

Бо виснажувати їх можна, знищуючи пускові системи. Це намагаються робити пілоти ракетами протирадіолокаційними. Також знищується і артилерією – вона завдає все більш високоточні удари. FPV-дрони знищують ворожу ППО, це теж вже неодноразово показано,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що такі дрони "коштують копійки", але здатні знищувати техніку ворога, яка коштує мільйони. Тож, наголосив речник, "є прогрес у знищенні ворожої ППО".

Юрій Ігнат закликав звернути увагу на зведення Генштабу. У них вказують, скільки вдалося знищити ЗРК. За словами речника, "ППО російська проріджується".

Те, що вони лінію зіткнення ним наситили – 100%, те, що Крим насичений – 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз,

– наголосив він.

За словами Юрія Ігната, "це дуже добрий знак". Адже ворог на собі відчуває гіркий присмак війни, розв'язаної ним самим. Він зауважив, що росіяни думали, що "СВО ідьот по плану", і що війна їх не торкнеться, але торкається тепер усіх.

"Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони", – зазначив Юрій Ігнат.

Дрони атакували нафтовий термінал

Звернімо увагу, що в ніч проти 21 січня українські безпілотники атакували морський нафтовий термінал, розташований в Усть-Лузі у Ленінградській області. Згодом стало відомо, що відповідний об'єкт повністю зупинив свою роботу.

Про це джерела у спецслужбах розповіли 24 Каналу. Це означає, що атака на нафтотермінал завдала значної шкоди російським загарбникам.

Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у Росії. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ,

– зазначили джерела.

Відомо, що після атаки СБУ всі танкери, які стояли поблизу термінала, відійшли далеко в море. Удар зірвав їхнє завантаження.

"Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Росії. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість", – наголосили співрозмовники.

Джерела зазначають, що ворогу доводиться з фронту перекидати ще більше установок ППО, щоб обороняти тил. Раніше окупанти діяли навпаки, стягуючи установки до лінії фронту, оголяючи свій "глибокий тил".