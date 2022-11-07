Погиб, прикрывая штурм Змеиного: новые детали смерти одного из лучших лётчиков Украины

Украинский летчик-легенда, заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай погиб в мае во время спецоперации первого штурма острова Змеиный.

Бедзай погиб в небе над Одесчиной

Находившийся на подстраховке вертолет, за штурвалом которого сидел Бедзай, был сбит россиянами над территорией Одесской области.

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Отмечают, что потери ВСУ в ходе операции по освобождению Змеиного составили около 10 человек и один катер.

Все вертолеты, штурмовавшие тогда остров, вернулись на базы.

Что нужно знать о герое

Операция по освобождению острова Змеиный длилась более 2 месяцев. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств.

Бедзай раньше был командиром 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС. Еще при жизни о нем и его мастерстве ходили легенды.

Герой родом из Николаева. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, 10-я бригада морской авиации под руководством Бедзая стала единственным подразделением ВСУ, сумевшим вывести с полуострова свою боевую технику.

Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию.



Бедзай был награжден Золотой Звездой / Фото Думская

Бедзай посмертно получил звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" (11 мая 2022 года) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное служение украинскому народу.

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