Именно там в 2024 году убили российского пилота Максима Кузьминова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Español.

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Что известно о смерти чиновника?

Украинец Игорь Грушевский плавал в бассейне вечером 29 июня в жилом комплексе Cala Alta и погиб при загадочных обстоятельствах. Мужчина недавно там приобрел квартиру. На момент смерти ему был 61 год.

Как отмечает испанское издание, Грушевский работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а впоследствии – в Нацполиции.

Экс-чиновника нашли соседи лицом вниз в бассейне. Они, вытащили его из воды и пытались реанимировать. Впоследствии это делали и медики, однако спасти чиновника не удалось.

Смерть Грушевского вызвала подозрения жителей. Некоторые предполагают, что у него случился сердечный приступ или инсульт, другие не исключают убийства. При этом на теле не было видимых травм, но из уха текла кровь.

В Генконсульстве Украины в Барселоне отметили, что смерть наступила в результате утопления.

"Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", – добавили в Генконсульстве.

Ранее сообщалось, российского летчика Максима Кузьминова, который перегнал вертолет в Украину, убили в Испании. Его расстреляли, а после тело переехали автомобилем.