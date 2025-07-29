Саме там у 2024 році вбили російського пілота Максима Кузьмінова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Español.

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Що відомо про смерть посадовця?

Українець Ігор Грушевський плавав у басейні ввечері 29 червня у житловому комплексі Cala Alta та загинув за загадкових обставин. Чоловік нещодавно там придбав квартиру. На момент смерті йому був 61 рік.

Як зазначає іспанське видання, Грушевський працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а згодом – у Нацполіції.

Експосадовця знайшли сусіди обличчям донизу у басейні. Вони, витягли його з води та намагалися реанімувати. Згодом це робили й медики, проте врятувати чиновника не вдалося.

Смерть Грушевського викликала підозри мешканців. Дехто припускає, що в нього стався серцевий напад чи інсульт, інші не виключають вбивства. При цьому на тілі не було видимих травм, але з вуха текла кров.

У Генконсульстві України в Барселоні зазначили, що смерть настала внаслідок утоплення.

"Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", – додали у Генконсульстві.

Раніше повідомлялось, російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер до України, вбили в Іспанії. Його розстріляли, а після тіло переїхали автомобілем.