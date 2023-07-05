Взрыв в Шевченковском райсуде: что известно об Игоре Гуменюке, который его устроил

В Шевченковском райсуде 5 июля прогремел взрыв. По предварительным данным, его устроил Игорь Гуменюк, доставленный на заседание суда.

Первый взрыв прогремел около 18:00. Впоследствии сообщили о еще одном. По предварительным данным, взрыв совершил именно Гуменюк, доставленный на судебное заседание. Что о нем известно, читайте в материале 24 канала.

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Что известно об Игоре Гуменюке

Игорь Гуменюк родился в Каменец-Подольском. До Евромайдана учился в университете. Возглавлял Каменец-Подольский центр ВОО "Сокол".

Адвокат рассказал, что Гуменюк – боец добровольческого батальона "Сич" – находится в СИЗО уже фактически восемь лет. После начала полномасштабного вторжения он хотел отправиться на фронт. В то же время адвокат подчеркнул, что Гуменюку отказали. По данным защитника, последние два года он был в подавленном настроении.

В суде подтвердили, что взрыв устроил Гуменюк. Суд 5 июля должен был продлить ему меру пресечения. Гуменюка подозревают, что именно он бросил гранаты под Верховной Радой летом 2015 года. В результате взрыва тогда погибли трое нацгрардейцев. Кроме того, пострадали более 100 человек.

Гуменюку инкриминируются сразу четыре статьи Уголовного кодекса Украины. Может говориться даже о пожизненном заключении. Адвокат подчеркивал, что Гуменюк своей вины не признал.

Гуменюк взорвал себя в райсуде

Сначала правоохранители сообщали, что Гуменюк закрылся в конвойной комнате и пытается скрыться. Впоследствии в МВД Украины сообщили, что мужчина погиб. По предварительным данным, он сам себя взорвал.

В МВД Украины подтвердили личность погибшего. Подробности рассказал Игорь Клименко.

После этого заседания господин Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил по караулу какое-то взрывное устройство. Таких взрывов, предварительно, было два. После этого он пытался покинуть зал суда,

– говорится в сообщении.

В настоящее время двум пострадавшим бойцам Корду оказывают медицинскую помощь.