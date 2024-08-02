Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что чрезвычайно важно продолжать бить по военной инфраструктуре России. Это ослабляет возможности группировки оккупантов.

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Как взрывы в России влияют на россиян

Как отметил Яковенко, не стоит переоценивать психологический эффект от этих ударов. Война справедливо пришла и на территорию России. Это может определенным образом повлиять на восприятие местных. Но это не будет конвертироваться в действия.

В России не работает традиционная схема, когда ухудшение жизни и социально-экономических условий приводит к возмущению граждан. И тогда граждане начинают влиять на власть. Такая зависимость существует в Европе, США, Южной Америке, Азии. Но не в России,

– сказал Яковенко.

Диктатор Владимир Путин будет продолжать войну даже тогда, если часть населения России начнет голодать. "Население" будет приспосабливаться, возмущаться, но вряд ли выйдет на протесты. Поэтому плохая ситуация в экономике России не станет основной причиной свержения режима.

Обратите внимание! В ночь на 31 июля Силы обороны ударили по складам хранения вооружения и техники оккупантов в Курске. Результаты атаки уточняются.