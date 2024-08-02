Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що надзвичайно важливо продовжувати бити по військовій інфраструктурі Росії. Це послаблює можливості угрупування окупантів.

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Як вибухи в Росії впливають на росіян

Як наголосив Яковенко, не варто переоцінювати психологічний ефект від цих ударів. Війна справедливо прийшла і на територію Росії. Це може певним чином вплинути на сприйняття місцевих. Але це не буде конвертуватися в дії.

В Росії не працює традиційна схема, коли погіршення життя та соціально-економічних умов приводить до обурення громадян. І тоді громадяни починають впливати на владу. Така залежність існує в Європі, США, Південній Америці, Азії. Але не в Росії,

– сказав Яковенко.

Диктатор Владімір Путін продовжуватиме війну навіть тоді, якщо частина населення Росії почне голодувати. "Насєлєніє" буде пристосовуватися, обурюватися, але навряд чи вийде на протести. Тому погана ситуація в економіці Росії не стане основною причиною повалення режиму.

Зверніть увагу! В ніч на 31 липня Сили оборони вдарили по складах зберігання озброєння та техніки окупантів у Курську. Результати атаки уточнюють.