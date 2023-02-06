Клименко вскоре будет назначен министром внутренних дел. Об этом 6 февраля написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича Министром внутренних дел Украины", – написал Мельничук.

Что известно об Игоре Клименко

Новому главе МВД 50 лет. Он родился в Киеве, а учился в Харьковском военном университете. Кроме того, он заочно окончил Одесский государственный университет.

Свою карьеру Клименко начал с должности психолога Центра практической психологии управления МВД в 1998 году. Впоследствии стал работать в Специальном миротворческом центре. Клименко участвовал в 2002 году в миротворческой операции на территории Косово. После этого возглавлял отделение профессионального психологического отбора при Управлении МВД Украины в Харьковской области.

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Клименко в 2004 году стал главным психологом центра практической психологии Департамента работы с персоналом МВД Украины. Через 4 года возглавил ведомство.

С 2008 по 2015 год Клименко был на разных должностях Департамента кадрового обеспечения МВД Украины. Кроме того, в 2014 году он принимал участие в Антитеррористической операции на Востоке Украины. Национальную полицию Клименко возглавлял с 25 сентября 2019 года по 20 января 2023 года.

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