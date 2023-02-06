Клименка незабаром призначать міністром внутрішніх справ. Про це 6 лютого написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича Міністром внутрішніх справ України", – написав Мельничук.

Що відомо про Ігоря Клименка

Новому очільнику МВС 50 років. Він народився у Києві, а навчався у Харківському військовому університеті. Крім цього, він заочно закінчив Одеський державний університет.

Свою кар'єру Клименко розпочав з посади психолога Центру практичної психології управління МВС у 1998 році. Згодом став працювати у Спеціальному миротворчому центрі. Клименко брав участь у 2002 році в миротворчій операції на території Косово. Після цього очолював відділення професійного психологічного відбору при Управлінні МВС України в Харківській області.

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Клименко у 2004-му став головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України. Через 4 роки очолив відомство.

З 2008 до 2015 років Клименко був на різних посадах Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Крім цього, у 2014 році він брав участь в Антитерористичній операції на Сході України. Національну поліцію Клименко очолював з 25 вересня 2019 до 20 січня 2023 року.

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