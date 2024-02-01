Глава ведомства Игорь Клименко также отметил, что МВД является чрезвычайно важной составляющей в обороне Украины. По его словам, сейчас на фронте находится практически четверть всего штата министерства.

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Глава МВД встретился с послом ФРГ

Как сообщил Клименко, вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в Украине Мартином Егером был обсужден вопрос о дополнительном вооружении для нашего государства.

В частности, чиновники говорили о ситуации с безопасностью в Украине и участие подразделений МВД в отражении атак врага.

Германия уже передала более 40 авто для пограничников, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД. Спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований,

– рассказал Клименко.

Он также отметил, что в ведомстве четко учитывают и тщательно контролируют всю предоставленную Украине помощь.

По словам главы МВД, еще одним аспектом совместной работы является оформление паспортов для украинцев в Германии. Говорится, что за год в немецких представительствах ГП (Государственное предприятие – 24 Канал) "Документ" выдано почти 150 тысяч украинских документов.

В частности, там организован отбор ДНК-образцов для идентификации без вести пропавших граждан Украины.

Глава МИД встретился с послом ФРГ / Фото Игоря Клименко

Игорь Клименко выразил благодарность Мартину Егеру и правительству Германии за понимание потребностей органов безопасности нашего государства. Он также поблагодарил за существенный вклад в оборону Украины.

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