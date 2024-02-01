Глава відомства Ігор Клименко також зазначив, що МВС є надзвичайно важливою складовою в обороні України. За його словами, наразі на фронті перебуває практично чверть усього штату міністерства.

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Глава МВС зустрівся з послом ФРН

Як повідомив Клименко, разом з Надзвичайним і Повноважним послом ФРН в Україні Мартіном Єґером було обговорено питання щодо додаткового озброєння для нашої держави.

Зокрема, посадовці говорили про безпекову ситуацію в Україні та участь підрозділів МВС у відбитті атак ворога.

Німеччина вже передала понад 40 авто для прикордонників, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС. Спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень,

– розповів Клименко.

Він також зауважив, що у відомстві чітко обліковують та ретельно контролюють усю надану Україні допомогу.

За словами очільника МВС, ще одним аспектом спільної роботи є оформлення паспортів для українців у Німеччині. Мовиться, що за рік в німецьких представництвах ДП (Державне підприємство – 24 Канал) "Документ" видано майже 150 тисяч українських документів.

Зокрема, там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян України.

Глава МВС зустрівся з послом ФРН / Фото Ігоря Клименка

Ігор Клименко висловив вдячність Мартіну Єґеру та уряду Німеччини за розуміння потреб органів безпеки нашої держави. Він також подякував за суттєвий внесок в оборону України.

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