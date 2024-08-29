Коломойскому отменили арест по одному из дел: может ли он выйти из СИЗО

Бизнесмену Игорю Коломойскому изменили меру пресечения по одному из дел с содержания под стражей на залог. Вместе с тем ему продлили меру пресечения в рамках другого уголовного производства.

Прокурор Сергей Деминчук сообщил, что Коломойскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере, который просил старший детектив Главного подразделения детективов БЭБ – 1 877 360 000 гривен.

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Выпустят ли Коломойского из СИЗО

Коломойский сказал, что не имеет возможности оплатить этот залог. Но у него есть другое подозрение, поэтому даже если бы бизнесмен внес эти средства, то все равно остался бы в СИЗО.

Адвокат Вячеслав Криглевич объяснил, что Шевченковский суд не может освободить Коломойского, потому что есть другое производство. По нему олигарха будут держать под стражей как минимум до 25 октября.

В любом случае мы не согласны с любыми решениями, которые приняты против нашего клиента. Мы все равно их будем обжаловать и добиваться, чтобы наш подзащитный был полностью оправдан по всем делам, ему инкриминируют,

– сказал защитник Коломойского.

Напомним, что недавно Бюро экономической безопасности завершило расследование в отношении Игоря Коломойского по 4 статьям уголовного кодекса Украины.

В частности его обвиняют в присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании денег и тому подобное.