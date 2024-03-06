Об этом сообщают российские СМИ. В частности, компании Коломойского запретили работу в России и приняли решение о конфискации активов бизнесмена, передает 24 Канал.

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Коломойского признали "экстремистом" в России

Российские издания сообщили, что дело в отношении Игоря Коломойского в России проходило в закрытом режиме. Вместе с активами Коломойского суд также конфисковал имущество Павла Шитова, бывшего владельца Смоленского банка.

В решении суда говорится, что российские власти конфискуют имущество Коломойского, которое оценивается в миллиарды рублей, а также примерно 500 земельных участков в четырех регионах России, включая Московскую область.

Коломойского называют "экстремистом" за то, что он "финансирует Вооруженные Силы Украины".

Суд Адыгеи обвинил Коломойского в поддержке украинского правительства после Революции Достоинства 2014 года. Утверждается, что он занимал должность в Днепропетровской областной государственной администрации и оказывал финансовую помощь украинским вооруженным формированиям.

Обратите внимание! Недавно Арбитражный суд Москвы лишил Игоря Коломойского корпоративных прав на российские активы. В частности, украинского бизнесмена лишили прав на такие компании, как Adygea Gas B.V. и Page Gas Ltd.

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