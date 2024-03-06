Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, компанії Коломойського заборонили роботу у Росії й ухвалили рішення про конфіскацію активів бізнесмена, передає 24 Канал.

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Коломойського визнали "екстремістом" у Росії

Російські видання повідомили, що справа щодо Ігоря Коломойського у Росії проходила у закритому режимі. Разом з активами Коломойського суд також конфіскував майно Павла Шитова, колишнього власника Смоленського банку.

У рішенні суду йдеться про те, що російська влада конфіскує майно Коломойського, яке оцінюється в мільярди рублів, а також приблизно 500 земельних ділянок у чотирьох регіонах Росії, включаючи Московську область.

Коломойського називають "екстремістом" за те, що він "фінансує Збройні Сили України".

Суд Адигеї звинуватив Коломойського у підтримці українського уряду після Революції Гідності 2014 року. Стверджується, що він обіймав посаду в Дніпропетровській обласній державній адміністрації й надавав фінансову допомогу українським збройним формуванням.

Зауважте! Нещодавно Арбітражний суд Москви позбавив Ігоря Коломойського корпоративних прав на російські активи. Зокрема, українського бізнесмена позбавили прав на такі компанії, як Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd.

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